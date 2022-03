Putin pede a países vizinhos que parem de interferir no conflito

Vladimir Putin recomendou nesta sexta-feira, 4, aos países vizinhos que “não agravem a situação, nem imponham limitações” em meio à ofensiva militar na Ucrânia.

“Gostaria de ressaltar mais uma vez, como sempre dissemos, que não temos más intenções com nossos vizinhos”, disse o líder russo em uma conversa com o governador do enclave russo de Kaliningrado, Anton Alikhanov.

“Todas as nossas ações, se elas surgirem, sempre serão respostas a ações não amigáveis contra a Rússia”, afirmou.

O discurso reforça o posicionamento de Putin desde que anunciou a invasão à Ucrânia, em 24 de fevereiro. “Quem tentar interferir, ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentado na história”.

Putin garantiu que Moscou “cumpre e continuará a cumprir todos os seus compromissos”.

“Por mais difícil e complexo que seja, continuaremos nos desenvolvendo sem falhas, fortaleceremos a infraestrutura de transporte e logística em todo o país”, acrescentou.