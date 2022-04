Putin diz que invasão à Ucrânia tem ‘objetivos nobres’

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira, 12, que a operação militar da Rússia na Ucrânia alcançaria o que ele chamou de “objetivos nobres”. Justificando a guerra, o líder do Kremlin afirmou que está tentando salvar pessoas no país vizinho e proteger a própria nação de “forças anti-Rússia”.

“Por um lado, estamos ajudando e salvando pessoas e, por outro, estamos simplesmente tomando medidas para garantir a segurança da própria Rússia”, disse o presidente russo. “Está claro que não tivemos escolha. Foi a decisão certa.”

Discursando em uma cerimônia no Cosmódromo de Vostochny (novo centro espacial russo), Putin disse ainda que a principal meta da intervenção de Moscou é salvar pessoas na região do Donbass, no leste da Ucrânia. O território abrange as cidades de Lugansk e Donetsk, onde separatistas apoiados por Moscou combatem forças ucranianas desde 2014. Dias antes do início da guerra, a Rússia reconheceu as duas cidades como repúblicas independentes.

O presidente russo aproveitou o evento para exaltar o sucesso do programa espacial soviético. Tentando minimizar os efeitos das severas sanções econômicas impostas pelo Ocidente à Rússia, Putin comemorou o feito do cosmonauta russo Iuri Gagarin, primeira pessoa a viajar para o espaço, cuja viagem completa 61 anos hoje.

“As sanções foram totais, o isolamento foi completo, mas a União Soviética ainda era primeira no espaço”, disse o líder russo.

A ONU segue classificando a guerra na Ucrânia como a pior crise de refugiados já sofrida pela Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O número de pessoas que deixaram a Ucrânia em direção a outros países por causa da invasão russa chegou a 4,32 milhões.

+ Número de refugiados da Ucrânia chega a 4,32 milhões, aponta ONU

Desde que as tropas russas deixaram as regiões no entorno da capital, Kiev, os ucranianos, assim como veículos independentes da mídia internacional, têm divulgado imagens que mostram corpos de civis que teriam sido mortos pelo Exército russo ao longo da ocupação.

Em Mariupol, cidade portuária que se tornou símbolo da destruição provocada pela guerra, o governador regional disse que os mortos são contados às dezenas de milhares e que o confronto pode estar chegando a uma fase decisiva.

+ Prefeito de Mariupol afirma que 5 mil pessoas morreram na cidade

O presidente Volodimir Zelenski acusou Moscou de “genocídio” na cidade de Bucha, onde centenas de corpos foram encontrados nas ruas. Na segunda-feira, 11, o chefe de Estado ucraniano voltou a levantar suspeitas de que a Rússia estaria usando armas químicas no combate.

Poucos dias depois da revelação das mortes em Bucha, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou pela suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos, sediado em Genebra, citando graves violações.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, nega as acusações e denunciou um suposto esquema de “montagens” e falsificações de imagens do suposto massacre em na cidade ucraniana.

Os Estados Unidos e o Reino Unido disseram que estão analisando as acusações de uso de armas químicas, mas já alertaram que esse tipo que esse tipo de escalada do conflito levaria a medidas ainda mais duras contra as forças russas.