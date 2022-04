União Europeia promete mais sanções a Rússia após imagens de civis mortos

Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.



As imagens nas ruas de Bucha foram publicadas pela AFP no sábado, após a retirada das forças russas. O Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia classificou o episódio comode civis. Dmytro Kuleba, titular da pasta, foi a público exigir novas sanções do G7 — bloco formado por Um relatório divulgado pelo Alto Comissariado para Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) contabilizoudesde o início do conflito, em 24 de fevereiro.

A ONU calculou o número de feridos na Ucrânia em 2.017. Entre as maiores vítimas, estão as crianças. A organização contabilizou 120 crianças mortas e 168 feridas durante o período.