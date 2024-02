Protesto anti-migração levará comboio de carros à fronteira EUA-México

Uma grande caravana de veículos que partiu do estado da Virgínia na segunda-feira 29 planeja realizar protestos contra a imigração em três pontos da fronteira dos Estados Unidos com o México neste sábado, 3. Com o slogan “Take Our Border Back” (recuperar nossa fronteira, em tradução livre), os organizadores garantiram que as manifestações serão pacíficas, mas, em plena campanha presidencial com alta polarização, críticos temem que um ato como esse possa alimentar a violência contra imigrantes.

Depois de viajar centenas de quilômetros, o comboio de carros pretende realizar eventos perto de Eagle Pass, no Texas – local de um renhido impasse entre as autoridades estaduais e federais americanas sobre a segurança da fronteira – bem como em Yuma, no Arizona, e San Ysidro, na Califórnia.

Dois caminhoneiros que lideram a iniciativa – Vincent Saben, de Massachusetts, e Kip Coltrin, da Louisiana – estimam que até 300 veículos se juntaram à caravana até a quinta-feira, com mais de 4.400 pessoas.

Divisão

O objetivo dos protestos é colocar a segurança das fronteiras nos holofotes, uma vez que o número de tentativas de entrada ilegal nos Estados Unidos atingiu níveis recordes no governo do presidente Joe Biden, um democrata que pleiteia a reeleição em novembro. O Partido Republicano, incluindo seu principal candidato presidencial, o ex-presidente Donald Trump, apelaram a políticas mais restritivas – e procuraram galvanizar sua base eleitoral com a questão migratória.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada no final de janeiro revelou que, para os eleitores republicanos, a imigração é sua preocupação principal.

Trump, sem surpresa, fez dessa questão um dos maiores focos da sua campanha – e provocou controvérsia ao dizer repetidamente que os imigrantes ilegais nos Estados Unidos estavam “envenenando o sangue do nosso país”, linguagem que suscitou críticas por ser xenofóbica e ecoar a retórica do nazismo.

Ponto de tensão

A cidade de Eagle Pass tornou-se cento da disputa entre a Casa Branca e o governador do Texas, o republicano Greg Abbott. O estado enviou forças da Guarda Nacional para a fronteira e instalou arame farpado e barreiras de boias flutuantes no Rio Grande, para impedir a travessia de migrantes. No entanto, as autoridades federais são responsáveis pela segurança na divisa com o México, não as estaduais, levando a disputas jurídicas e políticas com o governo Biden.

Num evento separado dos protestos, Abbott deverá fazer uma aparição em Eagle Pass, no domingo, 4, com 14 governadores republicanos para defender as ações de fiscalização das fronteiras do estado.