Promotor que investigava invasão a estúdio de TV no Equador é assassinado

O promotor César Suárez, que investigava a invasão por homens armados a um estúdio de TV em Guayaquil, no Equador, foi assassinado nesta quarta-feira, 17. Segundo o jornal local El Universo, Suárez foi baleado quando deixava com seu carro um prédio da polícia onde fica seu escritório.

Em entrevista ao jornal no dia anterior, Suárez afirmou que não contava com proteção policial. Ele foi im dos interrogadores dos treze homens presos durante a invasão ao canal TC Televisión, no último dia 9. De acordo com o promotor, os supostos membros da gangue Tiguerones contaram o plano para o ataque — o investigador agora buscava os mandantes do crime.

Suárez estava desde o ano passado na Unidade Nacional de Investigação Especializada contra o Crime Organizado Transnacional (Unidot), criada recentemente. Antes, investigou casos de corrupção em hospitais.

O Equador vive uma crise de segurança desde que se constatou a fuga de Adolfo Macías, o Fito, chefe da quadrilha Los Choneros, da prisão em Guayaquil. O governo do Equador decretou estado de emergência e, um dia depois, Guayaquil se viu no centro de diversos ataques de gangues, entre eles a invasão ao estúdio de TV. Com isso, o governo decretou “conflito armado interno”, dando mais autoridade aos militares para agir contra as facções.