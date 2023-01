Prisão de filho de narcotraficante ‘El Chapo’ desencadeia caos em Sinaloa

A polícia do México prendeu nesta quinta-feira, 5, Ovidio Guzmán-López, filho do narcotraficante Joaquín Guzmán, conhecido como “El Chapo”, e um dos líderes do cartel de Sinaloa, no oeste mexicano.

Após a prisão de Guzmán-López, durante uma operação nas primeiras horas desta quinta-feira em Culiacán, narcotraficantes bloquearam estradas dos principais acesso à cidade. Houve também relatos de tiroteios e incêndios e autoridades pediram para a população não sair às ruas, suspendendo serviços e aulas em vários municípios próximos.

Em publicação nas redes sociais, o governador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pediu calma à população e disse que foi notificado pelo governo federal de que as Forças Armadas estavam a caminho para uma operação.

Ante los eventos que están ocurriendo en Culiacán, pido a las y los ciudadanos conservar la calma y resguardarse en sus hogares. Las autoridades están ejerciendo su tarea y los mantendremos enterados. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) January 5, 2023

De acordo com Moya, a prisão ocasionou “alguns eventos violentos na capital e em outros lugares do Estado”, mas é importante que “cidadãos mantenham a calma e se resguardem enquanto as ações não forem concluídas”.