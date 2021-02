Princesa de Dubai vaza vídeos de sua situação de ‘refém’

A princesa Latifa Al-Maktoum, filha do governante de Dubai, o emir Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum, revelou detalhes de seu suposto cativeiro em uma villa transformada em prisão, em vídeos divulgados pela emissora BBC nesta terça-feira, 16.

Segundo ela, o material foi gravado no banheiro porque “era a única porta que conseguia trancar”. Latifa afirma que está sendo “mantida refém” em uma residência cercada pela polícia.

“Não sei se vou sobreviver a essa situação. A polícia me ameaçou dizendo que ficaria na prisão a vida toda e nunca mais verei o sol”, diz em um dos vídeos.

Na filmagem, ela também afirma que todas as janelas da casa são gradeadas, cinco policiais homens patrulham a área externa e duas mulheres, a interna, e a princesa não tem permissão para sair e tomar ar fresco. Dubai e os Emirados Árabes Unidos disseram que ela está segura sob os cuidados da família, de acordo com a BBC.

