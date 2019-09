Primeiro-ministro da Geórgia renuncia por ter “cumprido a missão”

O primeiro-ministro da Geórgia, Mamuka Bakhtadze, anunciou sua renúncia imediata do cargo nesta segunda-feira, 2, por considerar que cumpriu a missão recebida no governo.

“Um marco de desenvolvimento foi criado e implementado e, assim sendo, tomei a decisão de deixar o meu cargo porque considero cumprida a minha missão e essa etapa”, escreveu o político em uma postagem no Facebook.

Bakhtadze acrescentou que uma das metas estipuladas era levar a um novo nível qualitativo as relações com os Estados Unidos, a União Europeia e a Otan. “Nunca antes estivemos tão perto da família europeia”, declarou.

Um representante do partido governante, Sonho Georgiano, confirmou à imprensa que o grupo político anunciará o nome do possível substituto nesta terça-feira, 3. Segundo os especialistas, a escolha mais provável é Giorgi Gakharia, o atual vice-primeiro-ministro e ministro do Interior.

O partido governante precisa apresentar ao presidente do país a candidatura do novo chefe de governo em um prazo de sete dias. Depois, o nome precisará da aprovação do Parlamento, onde o partido governista conta com 115 das 150 cadeiras.

Bakhtadze, um empresário de 37 anos e antigo ministro das Finanças, foi eleito chefe do governo georgiano em junho do ano passado após a renúncia de Giorgi Kvirikashvili, que saiu do cargo em meio a uma onda de protestos. O empresário prometeu realizar reformas liberais para aproximar o país das instituições do Ocidente, como a União Europeia e a Otan.

A aproximação com o Ocidente resultou no aumento das tensões entre a Rússia e a Geórgia — ambos os países protagonizaram uma guerra em 2008 —, após uma onda de protestos que ocorreu há dois meses no país contra a presença de um deputado pró-Moscou na tribuna do Parlamento.

(Com EFE)