Presidente da Guiana diz que aceita conversa com Venezuela sobre Essequibo

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, disse neste sábado que não se opõe a conversas e reuniões com a Venezuela sobre a região do Essequibo, rica em petróleo e minérios, cuja “anexação” Nicolás Maduro anunciou nos últimos dias.

“Estamos comprometidos com a paz nesta região. A CIJ (Corte Internacional de Justiça) vai definir, finalmente, a controvérsia na fronteira Guiana/Venezuela. Somos intransigentes nesse aspecto e no respeito à lei internacional. Deixamos claro que não nos opomos a conversas e reuniões como um povo e um país responsáveis”, escreveu Ali em sua conta no X.

O pronunciamento do guianês sucede uma declaração de Maduro afirmando que, “de alma e coração”, quer “paz e entendimento”. “Guiana e ExxonMobil terão que sentar e conversar conosco”, escreveu na mesma rede social.