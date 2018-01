Premiê de Israel em apuros por vídeo de seu filho em noitada

Yair Netanyahu, filho do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou um pedido de desculpas oficial após a divulgação de um vídeo no qual ele aparece na porta de uma boate de strip-tease dizendo a um amigo que seu pai foi o responsável por fechar um negócio de 20 bilhões de dólares que beneficiou o pai de seu amigo, reportou o jornal britânico The Guardian.

Em meio a uma conversa sobre prostitutas e strippers, Yair diz: “Meu pai arranjou 20 bilhões de dólares para o seu pai — então você pode me dar 400 shekels” (cerca de 380 reais). Seu interlocutor era o filho de Kobi Maimon, um magnata da indústria de gás que é acionista de uma empresa que possui parte da Tamar, uma reserva de gás situada na costa de Israel.

Segundo o Guardian, Yair também foi alvo de críticas por ter usado um motorista pago pelo Estado israelense para chegar à boate e por supostamente estar acompanhado de guardas-costas oficiais durante a noite fora com os amigos.

Seu pai, Benjamin Netanyahu, é alvo de duas investigações de corrupção. Na primeira, conhecida como “Caso 1.000”, o premiê e sua família são suspeitos de terem aceitado presentes caros, como charutos, champagne e jóias, em troca de favores políticos. A segunda, chamada de “Caso 2.000”, investiga alegações de que Netanyahu teria negociado um acordo com o Yedioth Ahronoth, um dos principais jornais israelenses, para que o veículo fizesse uma cobertura mais favorável ao seu governo. O premiê tem consistentemente negado ambas as acusações em diversas ocasiões, e se diz alvo de uma campanha difamatória organizada por seus adversários políticos.

Apesar de não ter negado o conteúdo da gravação, Yair se apresentou como vítima do episódio em seu comunicado. “Nesta noite eu assisti a uma reportagem vergonhosa e sensacionalista que continha gravações ilegais de uma conversa que aconteceu há dois anos e meio. Bêbado, eu falei besteiras sobre mulheres e outras coisas sobre as quais eu deveria ter ficado calado”, disse.

“Esses comentários não refletem quem eu sou, os valores nos quais eu fui criado nem as minhas crenças. Eu lamento esses comentários e peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos por eles”, acrescentou Yair. “As coisas que eu disse a Maimon eram piadas e eu estava brincando com ele, como todos podem perceber. Eu nunca me interessei pelo acordo regulatório de gás natural e nunca soube dos seus detalhes”.

Apesar do pedido de desculpas e do premiê ter emitido um comunicado em que critica a atitude de seu filho, a família Netanyahu condenou a divulgação do vídeo pelo Canal 2 da televisão israelense, alegando que a reportagem era parte de uma caça às bruxas com motivações políticas.