Premiê da Nova Zelândia é interrompida por filha durante transmissão

Trabalhar de casa pode ser complicado para pais com filhos pequenos, até mesmo quando você é a primeira-ministra da Nova Zelândia. Em transmissão ao vivo na terça-feira, 9, para falar sobre restrições ligadas ao combate ao coronavírus, a premiê Jacinda Ardern foi interrompida duas vezes por Neve, de três anos.

Enquanto falava sobre mudanças no cenário nacional, Ardern é chamada de “mamãe” por sua filha ao fundo, e acaba rindo da situação.

“Você deveria estar na cama, querida”, diz à filha. “Volte para a cama, já vou te ver em um segundo”.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern interrupted her own Facebook Live meeting to try and coax her daughter back to bed, in a moment that is likely to be very familiar to parents working from home all over the world pic.twitter.com/UDkhbnE8Vu

— Reuters (@Reuters) November 10, 2021