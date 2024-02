Premiê da Índia inaugura primeiro templo hindu de Abu Dhabi

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, inaugurou nesta quarta-feira, 14, o primeiro templo hindu de Abu Dhabi, em uma tentativa de reforçar suas credenciais como estadista global meses antes de ir às urnas em rumo ao seu terceiro mandato. Construído em um amplo terreno, o BAPS Hindu Mandir é composto por sete torres, representando o número de xeiques que governam os sete emirados que foram os Emirados Árabes Unidos.

A inauguração no país muçulmano, no entanto, se dá em meio às críticas sobre ameaças e marginalização da população islâmica da Índia, principalmente pelo avanço do nacionalismo hindu defendido pelo partido do premiê, o Bharatiya Janata.

O país de 9 milhões de habitantes abriga cerca de 3,5 milhões de cidadãos indianos, o que o torna a maior população de cidadãos indianos do mundo e, em 2015, o governo dos Emirados Árabes Unidos alocou terrenos para o desenvolvimento do templo em uma grande vitória para a diáspora.

A abertura do templo é também um grande impulso para a aumentar a popularidade já relevante de Modi para as eleições deste ano. Há quase uma década no poder, o premiê criou uma imagem de protetor do hinduísmo e, com um templo fora das fronteiras da Índia ele poderá levar esta mensagem para além do país.

Poucas semanas antes da inauguração do templo em Abu Dhabi, Modi inaugurou o controverso Ram Mandir, construído sobre fundações de uma mesquita centenária demolida por hindus no início da década 1990. A cerimônia foi vista como um afastamento dos princípios seculares que fundaram a Índia moderna.