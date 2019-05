Premiê britânica adia votação de sua nova proposta para o Brexit

O governo britânico adiou nesta quinta-feira, 23, a quarta votação no Parlamento sobre o controverso acordo para o Brexit da primeira-ministra Theresa May, após críticas de muitos conservadores às concessões feitas pela premiê.

Rejeitado três vezes pela Câmara dos Comuns, o acordo de divórcio seria apresentado por May aos parlamentares na primeira semana de junho. A votação sobre o projeto de lei, contudo, não foi incluída no programa legislativo anunciado nesta quinta-feira aos deputados.

“Nós informaremos a Câmara sobre a publicação e a introdução do projeto de Lei sobre o Tratado de Retirada após o recesso parlamentar”, previsto até 4 de junho, declarou o representante do governo Mark Spencer.

A nova proposta de May, anunciada na terça-feira 21 e detalhada no Parlamento um dia depois, prevê a manutenção da união aduaneira com a União Europeia (UE) até o final de 2020 e de regras trabalhistas e ambientais do bloco. Também abre a possibilidade aos membros do Parlamento de convocar um novo referendo.

As mudanças no novo texto apresentado pela primeira-ministra não foram suficientes para convencer o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, que as considerou mal integradas e sem garantias, nem mesmo sua base conservadora. É “pouco mais do que uma versão revestida de seu acordo rejeitado três vezes”, disse Corbyn.

Além de decepcionar a esquerda, a proposta provocou revolta entre os eurocéticos do Partido Conservador de May, que chega a pedir a renúncia da primeira-ministra. Como consequência, Andrea Leadsom, líder do governo na Casa dos Comuns, renunciou ao cargo na tarde desta quarta-feira. “Houve compromissos desagradáveis ao longo de todo o caminho, mas sempre mantive meu apoio e minha lealdade”, escreveu Leadsom à May.

No entanto, após a apresentação do último plano, “parei de acreditar que nossa estratégia atende aos resultados do referendo de 2016” que o Brexit aprovou, apontou ela.

Diante do impasse, May está cada vez mais pressionada por aliados e pela oposição. Segundo o jornal britânico The Times, o governo da premiê está tão debilitado que ela pode renunciar nesta sexta-feira, 24.

“Quanto mais pode aguentar?”, questionou nesta quinta-feira o “Daily Express” com uma fotografia de Theresa May em seu carro oficial e com lágrimas nos olhos.

“May está prestes a partir após o fiasco de Brexit”, disse, por sua vez, o jornal “The Sun”.

A primeira-ministra já tinha anunciado sua intenção de deixar o cargo antes do final do mandato, mas afirmou que só o faria depois de concluir o processo do Brexit. A sua saída pode aprofundar a crise do Brexit, já que é provável que um novo líder queira uma separação mais decisiva da União Europeia, o que aumenta as chances de um confronto com o bloco e de uma nova eleição nacional que poderia abrir caminho a um governo socialista.

O prazo para a votação do plano de saída da União Europeia foi estendido para 31 de outubro de 2019, a pedido de May, com a condição de que o Reino Unido participaria das eleições para o Parlamento Europeu, que irá ocorrer entre os dias 23 e 26 de maio.

Ameaça em Downing Street

Na manhã desta quinta-feira, a polícia britânica encontrou um item suspeito na região de Whitehall, em Londres, e fechou as ruas no entorno do gabinete de Theresa May, em Downing Street.

Os agentes direcionaram os turistas que visitavam o local para ruas vizinhas, enquanto especialistas examinavam um pacote suspeito. Pouco depois, a polícia informou que o item encontrado não representava ameaça e liberou o acesso ao local.

(Com AFP e Reuters)