Prefeito de Nova York declara estado de emergência por crise de migração

O prefeito de Nova York, Eric Adams, decretou estado de emergência nesta sexta-feira, 7, em meio a um fluxo de migrantes enviados à cidade pelo governador republicano do Texas, Greg Abbott.

Em coletiva de imprensa, Adams disse que espera gastar pelo menos 1 bilhão de dólares, o equivalente a 5,21 bilhões de reais, até o final do ano fiscal em um esforço para resolver o problema.

+ Citando impasse com democratas, Texas manda imigrantes para Nova York

“Este é um momento de ‘todas as mãos no convés’”, disse.

Em um movimento ligado aos esforços do Partido Republicano antes das eleições de meio de mandato, Abbott continua enviando ônibus cheios de imigrantes para a cidade de Nova York. Em setembro, o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, também enviou dezenas de requerentes de asilo para uma comunidade rica no estado de Massachusetts.

Os políticos republicanos estão tentando chamar a atenção para o que consideram políticas de fronteiras fracassadas sob o governo democrata de Joe Biden. Por sua vez, ativistas, defensores e democratas acusaram os chefes estaduais de tratarem os migrantes com crueldade para realizar acrobacias políticas.

De acordo com autoridades de Nova York, mais de 17.000 imigrantes foram levados à cidade desde março e um outro ônibus com mais requerentes está programado para chegar no próximo domingo, 9. Com isso, o número total de pessoas registradas nos abrigos pode ultrapassar a marca histórica, segundo estimativas municipais.

Continua após a publicidade

“Nunca houve nenhum acordo para assumir o trabalho de apoiar milhares de requerentes de asilo. Esta responsabilidade foi simplesmente entregue a nós sem aviso quando os ônibus começaram a aparecer. Não há manual para isso, nenhum precedente”, disse Adams a repórteres.

O governador do Texas já havia criticado o prefeito de Nova York em agosto, quando o acusou de ser hipócrita em relação às políticas de fronteiras.

“Adams falou sobre ser uma cidade santuário – acolhendo imigrantes ilegais na Big Apple com calorosa hospitalidade. Falar é fácil. Quando pressionado a cumprir políticas tão imprudentes, ele quer condenar qualquer um que o esteja pressionando a seguir o caminho”, escreveu Abbott em coluna do jornal New York Post.

+ O drama da nova onda migratória causada pela pandemia e pela guerra

Em resposta, Adams disse que o político republicano não pode ser considerado uma pessoa confiável.

A prefeitura de Nova York estabeleceu centros de ajuda emergencial onde os requerentes de asilo recém-chegados, muitos da Venezuela, podem descansar e obter ajuda para viajar para seu próximo destino.

Cerca de um terço dos migrantes que chegam à cidade se muda para outra cidade ou estado. Muitos deles estão buscando permissão para permanecer nos Estados Unidos porque temem perseguição em seus países de origem.

Continua após a publicidade