Prefeita francesa pede que Madonna empreste pintura desaparecida

A prefeita da cidade francesa Amiens, Brigitte Fouré, fez um apelo nesta terça-feira, 17, para que a cantora Madonna empreste uma pintura de Jérôme-Martin Langlois, que está em seu acervo pessoal, para que a metrópole se torne a capital europeia da cultura em 2028.

Fouré insiste que há uma “ligação especial” entre a cidade situada no norte da França e a americana, por conta da pintura do início do século 19. A obra, de acordo com a prefeita, estava pendurada no museu de Amiens até ser perdida sem deixar vestígios durante a Primeira Guerra Mundial.

“Madonna, você provavelmente não ouviu falar de Amiens, mas há uma ligação especial entre você e nossa cidade”, disse a prefeita em um vídeo. “Esta pintura é provavelmente uma obra que foi emprestada ao museu de Amiens pelo Louvre antes da Primeira Guerra Mundial, após a qual perdemos vestígios dela”, acrescentou.

A pintura a óleo de 1822, encomendada por Luís XVIII para adornar o Salão de Diane no Palácio de Versalhes, foi adquirida pela república francesa em 1873. O quadro ficou exibido no Musée des Beaux-Arts – agora Musée de Picardie – em Amiens desde 1878, mas acreditava-se que a obra havia sido destruída quando a cidade foi bombardeada em 1918.

Em março daquele ano, em uma tentativa de romper as linhas aliadas, os alemães bombardearam Amiens por 28 dias e noites e destruíram grande parte da cidade, incluindo parte do museu, cujas pinturas foram removidas do local por segurança. Quando o acervo foi devolvido a Amiens após a guerra, os quadros de Langlois estavam desaparecidos.

Um artigo recente no jornal francês Le Figaro sugeriu que a pintura, ou uma quase idêntica a ela, mas sem a assinatura de Langlois ou data, reapareceu em 1989 em um leilão de Nova York. Na ocasião, Madonna adquiriu-a por US$ 1,3 milhão, mais de três vezes seu preço estimado.

A pintura que Madonna possui é 3 centímetros menor do que a que sumiu em Amiens. Especialistas questionam se a obra que está na casa da cantora é a original, com a assinatura e a data removidas, ou apenas uma cópia.

O museu abriu uma ação legal contra “pessoas desconhecidas” pelo roubo da pintura, mas isso não é algo com que Madonna precise se preocupar. “Claramente, não contestamos de forma alguma que você adquiriu este trabalho legalmente”, disse a prefeita em mensagem à cantora.

“Você poderia nos emprestar este trabalho para a ocasião de nossa tentativa de nos tornarmos a capital europeia da cultura em 2028, para que nossos habitantes locais possam redescobrir este trabalho e apreciá-lo?”, pediu Fouré.

A União Europeia anunciará a capital europeia da cultura de 2028 em dezembro. Amiens ficou conhecida por ser a cidade natal do presidente Emmanuel Macron e sua esposa, Brigitte. Para que a fama cresça, a prefeita disse que a cidade gostaria de receber uma visita de Madonna.