Portugal confirma primeiro caso de coronavírus

Portugal registrou os primeiros dois casos de coronavírus nesta segunda-feira, 2, ambos em pessoas que retornaram recentemente do exterior, disse a ministra da Saúde, Marta Temido, em uma coletiva de imprensa. Um dos casos já foi confirmado por contraprova, enquanto o segundo ainda aguarda o resultado do teste.

Os homens foram levados a um hospital no Porto e estão estáveis e em boas condições gerais de saúde, afirmou Temido. A ministra alegou que um dos casos envolve um homem de 60 anos que recentemente esteve na Itália, epicentro europeu do vírus. Seu exame de contraprova confirmou a infecção.

O segundo é um homem de 33 anos que retornou de Valência, na Espanha. O primeiro teste da doença deu positivo para Covid-19 e o governo ainda aguarda a contraprova. Segundo Temido, contudo, há grande probabilidade do caso ser confirmado.

A ministra disse que Portugal ampliaria o rastreamento de passageiros e seus contatos para incluir voos chegando da Itália, além dos que vêm da China, já monitorados há algum tempo.

Em outro possível caso, um turista chinês precisou ser retirado de um trem durante a noite após se queixar de febre, tosse e dor de garganta, e autoridades disseram que passageiros do transporte seriam rastreados e monitorados.

Dois cidadãos portugueses já haviam sido diagnosticados com Covid-19 no exterior. Um deles era passageiro do navio Diamond Princess, que ficou ancorado em quarentena no Japão por duas semanas. Ele ficou internado em um hospital na cidade de Toyoake e já teve alta. O segundo paciente não foi identificado.

A epidemia de coronavírus pela mundo já deixou mais de 3.000 mortos, segundo os dados mais recentes. Além da China, os países mais afetados são o Irã, Coreia do Sul e Itália.

(Com Reuters)