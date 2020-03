Segundo brasileiro com coronavírus é funcionário da XP Investimentos

O segundo paciente diagnosticado com coronavírus no Brasil trabalha na corretora XP Investimentos. O homem esteve recentemente em uma viagem de lazer na Itália e não apresenta os sintomas da infecção pelo vírus.

De acordo com a empresa, ele passa bem e está em casa. O primeiro atendimento e o teste específico para a doença foram feitos no Hospital Israelita Albert Einstein.

Em nota enviada aos funcionários, a organização informou que “todas as pessoas da empresa e fora dela que tiveram contato com ele estão sendo acompanhadas e orientadas por médicos especialistas e, o mais importante, não apresentam qualquer sintoma da doença”.

A XP ainda pede que caso algum de seus colaboradores tenha ido a locais onde há transmissão do vírus, que procurem o serviço médico e informem a corretora. O comunicado ressalta também que nesta segunda-feira, 2, haverá palestras com especialistas na organização, além da distribuição de kits de higiene, com álcool em gel. Os funcionários que viajaram para “locais de risco” farão home office por pelo menos catorze dias.

“O fato anunciado hoje não acarreta nenhum impacto para os clientes e parceiros das empresas da companhia, e todas as operações prosseguem normalmente”, diz o pronunciamento da corretora à imprensa.

O primeiro paciente positivo para coronavírus também é de São Paulo e viajou para a Itália. Os dois homens não possuem vínculo entre si.