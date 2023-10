Por brecha constitucional, Trump pode ser indicado a presidente da Câmara

O congressista republicano Troy Nehls, do Texas, disse nesta quarta-feira, 4, que vai nomear o ex-presidente americano Donald Trump para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. A indicação, possível devido a uma brecha na Constituição do país, ocorre depois da histórica destituição de Kevin McCarthy, que ocupava o cargo até a terça-feira 3.

“Nesta semana, quando a Câmara dos Deputados dos EUA se reunir novamente, a minha primeira tarefa será nomear Donald J. Trump para presidente [da casa baixa do Congresso]”, disse Nehls. “O presidente Trump, o maior presidente da minha vida, tem um histórico comprovado de colocar a América em primeiro lugar e fará com que a Câmara seja grande novamente”, acrescentou, em trocadilho com o slogan de campanha “Make America Great Again”.

Segundo a Constituição americana, o líder da Câmara não precisa ser membro do Congresso, embora isso jamais tenha acontecido. O nome de Trump já foi levantado anteriormente, inclusive durante a maratona de 15 votações que, em meio a entraves com a ala radical do Partido Republicano, elegeram McCarthy em janeiro. Outro congressista, Greg Steube, da Flórida, também disse que apoiaria a indicação do ex-presidente.

+ Trump será julgado por fraude em Nova York; entenda

Trump é o favorito por ampla margem para tornar-se o candidato presidencial republicano nas eleições de 2024, apesar de 91 acusações criminais e civis, incluindo um julgamento ativo por fraude em Nova York. No campo criminal, ele responde por subversão eleitoral, retenção de informações confidenciais e pagamentos secretos irregulares.

Continua após a publicidade

Na emissora americana Fox News, o apresentador Sean Hannity, próximo ao ex-presidente americano, disse que “alguns republicanos da Câmara” iniciaram um esforço para nomear Trump como o próximo líder da casa legislativa. No entanto, Trump teria dito que não quer o cargo, ainda que estivesse disposto a “ajudar o Partido Republicano, pelo menos no curto prazo, se necessário”.

+ ‘Que pena, Vladimir’: a provocação de Hillary Clinton a Putin

“Quero que Donald Trump seja o próximo presidente dos Estados Unidos. Mas se ele quiser ser líder da Câmara, tudo bem também”, disse Jim Jordan, de Ohio, um possível candidato ao cargo de McCarthy.

Continua após a publicidade

A possibilidade foi criticada pelo Partido Democrata. David Frum, ex-assessor do presidente George W. Bush, disse que isso iria contra as regras de ética da Câmara, enquanto Sean Casten, um congressista democrata de Illinois, apontou para as próprias regras do partido de Trump.

“Um republicano em posição de liderança deve renunciar se for indiciado por um crime pelo qual uma pena de dois ou mais anos de prisão possa ser imposta”, disse Casten.

Publicidade

Siga