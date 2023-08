Ponte em construção na Índia desaba e deixa ao menos 26 mortos

Uma ponte ferroviária na Índia, ainda em construção, desabou nesta quarta-feira, 23, deixando pelo menos 26 funcionários mortos e outros dois feridos. O órgão estatal que supervisiona a estrutura ferroviária abriu uma investigação para determinar as causas do colapso.

O ministro-chefe do estado de Mizoram, Zoramthanga, comunicou que o acidente aconteceu lá, na cidade de Sairang. O local fica no noroeste do país.

A mídia indiana informou que cerca de 40 funcionários estavam no sítio de construção quando a ponte desabou, enquanto a polícia disse que eram apenas 28. Segundo a agência de notícias Reuters, a equipe de resgate conseguiu recuperar 13 corpos até agora.

A estatal Northeast Frontier Railway (NFR) disse em comunicado no Twitter que o acidente ocorreu durante o Projeto Bhairbi-Sairang New Line Railway, que pretende ligar Mizoram ao resto do país para “impulsionar turismo e o desenvolvimento socioeconômico”.

A NFR afirmou que abriu uma “comissão de inquérito de alto nível” para investigar as causas do acidente.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse em comunicado que “toda a assistência possível” estava sendo dada às pessoas afetadas.

O extenso sistema ferroviário da Índia é usado por muitos milhões de pessoas todos os dias. Como parte dos planos para modernizar a rede, o governo lançou uma iniciativa de trens de alta velocidade. Críticos, porém, dizem que o Estado é negligente com a segurança e a atualização da infraestrutura antiga.

Em junho deste ano, pelo menos 288 pessoas morreram no pior acidente ferroviário da Índia em mais de duas décadas. Uma investigação descobriu que a sinalização da via falhou, gerando uma colizão. Em outubro do ano passado, uma ponte suspensa da era colonial desabou no estado de Gujarat, matando 135 pessoas.