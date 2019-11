Ponte desaba na França e deixa 1 morto e vários desaparecidos

Uma adolescente morreu e várias pessoas estão desaparecidas depois que um caminhão e um automóvel caíram no rio Tarn, sudoeste da França, em consequência do desabamento de uma ponte de metal nesta segunda-feira, 18, anunciaram os bombeiros da região.

Quatro pessoas foram resgatadas do rio e várias continuam desaparecidas. “No momento temos uma vítima fatal de 15 anos. Sua mãe, que também estava no automóvel, foi resgatada com vida por testemunhas do acidente”, afirmou uma fonte do governo local.

“Há provavelmente vários desaparecidos, possivelmente o motorista do caminhão e talvez o motorista de um terceiro veículo”, afirmou o representante do governo em Toulouse, Etienne Guyot.

A ponte que desabou faz a ligação entre as localidades de Mirepoix-sur-Tarn e Bessières, ao norte da cidade de Toulouse. Uma investigação está em andamento para determinar o peso do caminhão e sua carga, para apurar se a restrição de peso da ponte, de 19 toneladas, foi respeitada.

Cerca de 70 trabalhadores do serviço de emergência trabalham no local após o acidente, além de mergulhadores, cães e três helicópteros.

(Com AFP)