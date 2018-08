Ponte desaba em Gênova e deixa ao menos 11 mortos

zoom_out_map 1 /10 Trecho da ponte Morandi desaba sobre a cidade portuária de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 2 /10 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 3 /10 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 4 /10 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 5 /10 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 6 /10 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 7 /10 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 8 /10 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 9 /10 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 10/10 Ponte Morandi em Gênova, na Itália (Wikipedia/Creative Commons)

Uma ponte desabou em uma rodovia na cidade de Gênova, no norte da Itália, nesta terça-feira (14). Segundo informações preliminares do Ministério do Interior italiano, ao menos 11 pessoas morreram, entre elas uma criança.

O ministro dos Transportes, Danilo Toninelli, disse em publicação no Twitter que está “acompanhando com grande apreensão o que parece ser uma imensa tragédia”.

Uma parte de aproximadamente 200 metros da ponte Morandi, na autoestrada A10, caiu repentinamente, segundo a emissora Sky TG24. Carros e caminhões ficaram presos sob os escombros.

Segundo os bombeiros, o desmoronamento aconteceu por volta do 12h do horário local (7h em Brasília), durante fortes chuvas. Imagens divulgadas pela televisão local mostram a autoestrada coberta de poeira.

“Os bombeiros participam, assim como as equipes de resgate com cães farejadores”, anunciou o corpo de bombeiros no Twitter.

Uma testemunha afirmou à emissora Sky Italia que quando a ponte cedeu “oito ou nove” veículos estavam em cima da estrutura. O italiano descreveu o ocorrido como “uma cena de apocalipse”.

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018

Ainda não se sabe o que provocou o colapso de parte do viaduto, mas o Corriere della Sera afirma que estrutura pode ter apresentado uma falha estrutural. A ponte foi construída nos anos 1960 e passou por reformas em 2016.