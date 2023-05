Ponte desaba e fere crianças que voltavam de viagem escolar na Finlândia

Vinte e sete pessoas ficaram feridas quando uma ponte temporária para pedestres desabou na cidade de Espoo, nos arredores da capital finlandesa, Helsinque. A maioria vítimas era de crianças em idade escolar, mas os ferimentos não foram severos.

De acordo com um médico do distrito hospitalar de Helsinque, as crianças faziam parte de um grupo de jovens de 14 e 15 anos que voltavam de uma viagem de campo junto com seus professores quando a ponte temporária para pedestres desabou. Segundo ele, haviam cerca de 45 pessoas na ponte quando ela cedeu, mas nem todos caíram no chão, cerca de cinco metros abaixo.

“Eles têm principalmente lesões nos membros”, disse Eero Hirvensalo, médico responsável pelos feridos.

Ao todo, de acordo com as autoridades, o acidente deixou 26 crianças e um adulto ferido, com 24 delas precisando de cuidados hospitalares e 10 gravemente feridas. A polícia informou que a ponte temporária foi construída com madeira compensada e cruzava um canteiro de obras para uma construção estava em andamento no bairro de Tapiola.

Pysäyttävä uutinen Tapiolan onnettomuudesta. Tuen ja avun tarjoaminen nyt tärkeää. — Sauli Niinistö (@niinisto) May 11, 2023

A mídia finlandesa publicou fotos de pelo menos cinco pessoas caídas no chão enquanto eram atendidas por equipes de resgate. O presidente finlandês, Sauli Niinisto, também se pronunciou sobre o incidente nas redes sociais.

“Notícias chocantes sobre um acidente em Tapiola. Fornecer apoio e ajuda agora é importante”, escreveu Niinisto.

