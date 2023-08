Poluição no Rio Sena coloca em risco evento pré-olímpico de natação

Às vésperas do torneio, competidores da Copa do Mundo de Natação em Águas Abertas foram impedidos de treinar nesta sexta-feira, 4, no rio Sena, em Paris, após uma chuva forte reduzir a qualidade das águas para os padrões de saúde, de acordo com a Federação Francesa de Natação (FFN). A interrupção da preparação dos atletas aumenta a preocupação das condições da cidade para sediar os Jogos Olímpicos de 2024.

Apesar dos impedimentos desta sexta-feira, a competição feminina de nado por 10 quilômetros, prevista para o sábado, não teve sua data alterada, enquanto novos testes são realizados para analisar as águas do rio. O evento faz parte das classificatórias para eventos da Olimpíada parisiense, em julho do próximo ano.

“Não será em outro local, mas se a natação não for possível no sábado, as duas provas (masculina e feminina) terão que acontecer no domingo”, adiantou um porta-voz da FFN.

As fortes chuvas em solo parisiense provocam o transbordamento do sistema de esgoto da cidade. Como consequência, as águas do rio são contaminadas pelas bactérias fecais E.coli e Enterococcus.

“Se os resultados forem ruins novamente, obviamente, para garantir a segurança dos nadadores, teremos que continuar com as mesmas restrições”, informou a engenheira Aurelie Lemaire, enquanto coletava amostras do Sena, à agência de notícias Reuters.

O cancelamento de um importante torneio antes das Olimpíadas seria uma má notícia para o governo de Paris. Até o momento, as competições de qualificação haviam sido realizadas em outras localidades, como na egípcia Baía de Soma, no Mar Vermelho, e no italiano Golfo Arancini, na Sardenha.

Em meio aos preparativos olímpicos, autoridades francesas têm destinado seus esforços para despoluir o Sena e viabilizar, portanto, que as provas de nado, como triatlo, maratona de natação e paratriatlo, sejam realizadas no local. Com um orçamento de 1,4 bilhão de euros (cerca de 7,4 bilhões de reais), a iniciativa teve como foco a construção de um tanque cilíndrico de concreto sob a Praça Marie Curie, próxima ao rio, para reter as águas das chuvas, de forma a impossibilitar que o lixo das ruas escoe para as águas.

