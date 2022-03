Polônia expulsa 45 diplomatas russos suspeitos de espionagem

A Polônia decidiu expulsar de seu território diplomatas suspeitos de serem agentes do Serviço de Inteligência da Rússia. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores polonês Lukasz Jasina, os 45 russos convidados a sair do país representavam quase a metade dos diplomatas que trabalhavam na embaixada.

“A Rússia é nosso vizinho, não vai desaparecer do mapa da Europa, mas a agressão à Ucrânia prova que é um Estado hostil e até hostil à Polônia”, disse Jasina durante o anúncio nesta quarta-feira, 23.

Em entrevista transmitida na televisão polonesa hoje, o porta-voz do governo Michal Dworczyk afirmou que “as atividades dos espiões russos estão se tornando cada vez mais intensas” em território polonês, acrescentando que “às vezes não percebemos o quão importante para a Inteligência é a informação aparentemente trivial como, por exemplo, o que está registrada nas instituições locais”.

As relações entre a Rússia e os países da Europa Central que antes faziam parte de sua esfera de influência são tensas há muito tempo, mas a invasão à Ucrânia aumentou significativamente o medo e a suspeita sobre as intenções de Moscou.

Além da Polônia, Bulgária, Lituânia, Letônia e Estônia expulsaram na semana passada 20 diplomatas russos em uma ação coordenada “em conexão com atividades contrárias ao seu status diplomático e levando em consideração a agressão russa em curso na Ucrânia”, disse o ministro das Relações Exteriores da Letônia, Edgars Rinkevics, no Twitter.

#Latvia expells three Russian Embassy employees in connection with activities that are contrary to their diplomatic status and taking into account ongoing Russian aggression in #Ukraine. The decision has been coordinated with #Lithuania and #Estonia

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 18, 2022