EUA expulsam diplomatas russos por suposta espionagem 

Os Estados Unidos pediram para 12 diplomatas russos alocados na missão russa na sede das Nações Unidas em Nova York deixarem o país por suposta participação em “atividades que não estão de acordo com suas responsabilidades e obrigações como diplomatas”. O anúncio foi feito durante encontro do Conselho de Segurança na manhã desta segunda-feira, 28, pelo embaixador Richard Mills, vice-representante americano na ONU.

Em resposta, o embaixador russo para a ONU, Vassily Nebenzia, afirmou que a explicação de Mills sobre as expulsões não foram “satisfatórias”.

Segundo a missão dos EUA na organização, os 12 diplomatas russos eram “agentes da inteligência (…) que abusaram de seus privilégios de residência nos EUA ao participarem de atividades de espionagem que são contrárias à nossa segurança nacional”.

The U.S. has informed the Russian Mission that we are beginning the process of expelling 12 intelligence operatives from the Russian Mission who have abused their privileges of residency in the U.S. by engaging in espionage activities that are adverse to our national security.

