Polícia prende suspeito de tiroteio em metrô de Nova York

A polícia de Nova York prendeu nesta quarta-feira, 13, um homem suspeito do tiroteio em uma estação de metrô da cidade, que ocorreu na véspera.

Segundo a polícia, Frank R. James, de 62 anos, foi preso no bairro do East Village. Para as autoridades, esse é um passo significativo na investigação sobre o tiroteio, que deixou pelo menos 23 pessoas feridas, sendo que 10 foram baleadas.

O atirador escapou da cena, mas a polícia descobriu uma série de pertences que ele parecia ter deixado para trás no vagão do metrô, incluindo uma pistola Glock 9 milímetros, três pentes de munição, um cartão de crédito com o nome de James e uma chave de uma van.

O veículo foi encontrado em uma rua a cerca de oito quilômetros da estação da 36th Street, onde o tiroteio começou. A polícia disse que James havia alugado o veículo na Filadélfia nos últimos dias.

A vasta procura incluiu uma ampla revisão de câmeras de segurança em todo o sistema de metrô; uma varredura de mais de 17 quarteirões em busca de imagens de câmeras das lojas; e uma investigação pelo número de série da arma encontrada nos bancos de dados federais. A investigação foi dificultada pelo mau funcionamento de pelo menos uma câmera de segurança na estação de metrô.

+ Sistemas de transporte dos EUA reforçam segurança após ataque em Nova York

O tiroteio, com dez pessoas baleadas, tornou-se o pior ataque armado a um metrô de Nova York da história. O episódio ocorre em meio a uma onda de violência e crimes na cidade, exacerbada pela pandemia. Por enquanto, o motivo do ataque ainda não está claro.

O suspeito postou uma série de vídeos nas redes sociais antes do tiroteio. Nas longas gravações, de 20 a 50 minutos, ele expressou opiniões preconceituosas sobre negros e, em particular, mulheres negras. Recentemente, criticou o prefeito de Nova York, Eric Adams, por suas políticas focadas em moradores de rua e segurança no sistema de metrô.