Sistemas de transporte dos EUA reforçam segurança após ataque em Nova York

O sistema de transportes dos Estados Unidos está aumentando as patrulhas e pedindo ao público que relate qualquer situação incomum após o tiroteio no metrô de Nova York nesta terça-feira, 12.

Em Boston, policiais adicionais foram enviados a todas as estações de metrô da cidade para fazer patrulhas, de acordo com a Polícia de Trânsito da Autoridade de Transporte da Baía de Massachusetts.

Em São Francisco, na Califórnia, o sistema de metrô e trens que interliga vários pontos da cidade disse que, além do aumento no número de policiais, conta com mais de 4.000 câmeras para monitorar o sistema.

O mesmo acontece em Atlanta, na Geórgia, Filadélfia, na Pensilvânia, e na capital Washington, que direcionaram suas forças policiais para patrulhar as estações de trem e metrô espalhadas pelas cidades, além do uso de cães farejadores.

Ao menos 16 pessoas ficaram feridas, sendo que dez foram baleadas, após um ataque a tiros em uma estação de metrô do Brooklyn na manhã desta terça-feira, em um episódio que aumenta os temores sobre segurança pública na cidade de Nova York.

A polícia afirmou estar procurando por um homem usando uma máscara de gás e um colete laranja de funcionário de construção. O suspeito, segundo um porta-voz, seria um homem negro de cerca de 1,65m de altura e 80 quilos.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a Polícia de Nova York afirmou que “múltiplas pessoas foram baleadas”, mas que, ao contrário de relatos iniciais, não há aparatos explosivos ativos.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022