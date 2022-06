Polícia investiga morte de 21 jovens em bar na África do Sul

A polícia sul-africana investiga a morte de ao menos 21 jovens nas primeiras horas da manhã deste domingo, 26, em um bar em Scenary Park, na cidade de East London. Um relatório inicial aponta que ocorreu uma debandada no interior do estabelecimento, mas a causa dos óbitos ainda está sendo apurada. Há registro de feridos e a maioria das vítimas fatais é menor de idade e o adolescente mais novo encontrado morto no local, segundo informações de momento, tinha 13 anos.

De acordo com a emissora estatal SABC News, a polícia foi acionada por volta das 4 horas na Taberna Enyobeni e os moradores relataram a fuga dos jovens do local. “Estamos aguardando a continuação da investigação e isso nos orientará sobre que tipo de boletim de ocorrência, qual crime registraremos como polícia. Ainda estamos entrevistando pessoas na cena do crime para verificar a que horas aconteceu, a que horas o local deveria fechar e tudo mais”, informou Nomtheleli Men, comissário de polícia provincial, à emissora.

O presidente da África do Sul Cyril Ramaphosa lamentou a tragédia em um tuíte. “Minhas mais profundas condolências vão para as famílias dos adolescentes que perderam a vida em uma taberna em Scenery Park, East London, nas primeiras horas desta manhã”, publicou na rede social.

Pai de duas vítimas que estão entre os mortos, Xolile Malangeni exigiu que a licença para venda de bebidas do estabelecimento seja revogada em depoimento à SABC News. “Eu não estou me sentindo bem de maneira alguma. Quando você tem duas crianças naquela cena, não é certo. Espero que o nosso governo tome alguma atitude.”

A tragédia teria ocorrido após o horário de fechamento do bar e moradores afirmaram às autoridades que o local vendia bebidas alcoólicas para menores de idade.

Bheki Cele, ministro da polícia, esteve no interior do bar e chorou após ver os corpos dos jovens. “Quando você olha para os rostos deles, você percebe que está lidando com crianças . Você já ouviu a história de que eles são jovens, mas quando você os vê, percebe que é um desastre.”