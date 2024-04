Suspeito homem-bomba é preso em embaixada iraniana em Paris

A polícia francesa reportou nesta sexta-feira, 19, que um suspeito foi preso na embaixada iraniana em Paris após uma denúncia de um possível homem-bomba. O agressor teria ameaçado cometer um atentado dentro do complexo diplomático. A situação se desenrola após um ataque de Israel contra o Irã, em retaliação à chuva de mísseis que cobriu os céus israelenses no último final de semana.

Segundo o jornal Le Figaro, um homem teria sido visto entrando no consulado iraniano na rue de Fresnel, no 16º arrondissement, às 11h do horário local (6h em Brasília). Ele estaria carregando “uma granada ou um colete explosivo”.

Uma fonte policial disse ao veículo que o suspeito foi detido quando “o indivíduo saiu” do prédio, e que a polícia ainda está realizando um “levantamento” da área ao redor da embaixada.

Anteriormente, outra fonte havia dito ao Le Figaro que “o chefe da polícia mobilizou a BRI”, referindo-se à brigada de investigação e intervenção da Polícia Judiciária, uma unidade de elite das forças de segurança. A mesma fonte afirmou que o consulado fez um “pedido de intervenção” à sede da polícia parisiense.

O jornal francês Le Monde, que também havia informado sobre a intervenção policial no consulado iraniano em Paris, identificou o suspeito como Nicolas KM., de 60 anos. Segundo o veículo, ele tem dupla nacionalidade francesa e iraniana. O homem já havia sido preso e interrogado pela BRI no dia 11 de setembro de 2023, após atear fogo a um pneu em frente ao consulado no dia anterior, mas ele é desconhecido dos serviços de inteligência.

Perímetro de segurança

De acordo com o Le Monde, antes da captura, os agentes de segurança implementaram um grande perímetro em torno do consulado da República Islâmica.

“Os serviços de segurança foram informados da presença no local de um indivíduo suspeito de transportar um artefato explosivo. A brigada de investigação e intervenção (BRI) da sede da polícia foi mobilizada”, afirmou a reportagem.

A Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), a empresa responsável pelos transportes públicos em Paris e nos seus arredores, informou que a linha 6 do metrô foi fechada na área entre as estações La Motte-Picquet e Grenelle, bem como entre a Charles-de-Gaulle e Etoile.