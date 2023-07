Polícia encontra objeto cilíndrico misterioso em praia da Austrália

Um cilindro gigante de metal apareceu em uma praia no oeste da Austrália no domingo 16, deixando a população perplexa. Nesta segunda-feira, 17, o caso continua um mistério para a polícia, que pediu para moradores locais manterem distância da praia de Green Head, a 250 km da cidade de Perth, embora garanta que o artefato não representa ameaça.

O enorme cilindro cor de cobre foi notado residentes locais no domingo, que relataram o incidente para a polícia. Segundo testemunhas, o objeto já havia aparecido em uma praia perto de Jurien Bay algum tempo antes e parece estar substancialmente danificado.

Em um comunicado nesta segunda-feira, a polícia disse que a análise do objeto pelo centro de química do corpo de bombeiros do estado da Austrália Ocidental “determinou que o objeto é seguro e não há risco atual para a comunidade”. Embora afirmem que não haja perigo para a população, como as autoridades não têm certeza do que é o cilindro, continuam tratando o caso com cautela.

So..this object washed up on a remote beach in Western Australia. So far, nobody knows what it is. Anyone think they might know? pic.twitter.com/yczd4pNok7

A polícia da Austrália Ocidental já afirmou que o objeto provavelmente não é proveniente de uma aeronave comercial e acrescentou que seria removido “após a identificação formal do item e sua origem”.

As forças de segurança do estado coordenam uma investigação conjunta sobre o cilindro e pediu ao público para ficar longe do objeto.

“Essa medida foi tomada para garantir a preservação de possíveis evidências e facilitar a realização de exames periciais adicionais”, afirmou a investigação em comunicado.

O enorme cilindro parece danificado em vídeos postados nas redes sociais e não se assemelha a nenhuma parte de uma aeronave comum. Segundo analistas, ele parece ter se separado de uma outra peça, já que a metade inferior parece ter sido arrancada.

A polícia rejeitou a sugestão de que o objeto tinha vindo do voo desaparecido MH370, que sumiu no trajeto de Kuala Lumpur, na Malásia, a Pequim em março de 2014.

Além disso, um porta-voz da Agência Espacial Australiana sugeriu que o cilindro pode ter vindo do espaço sideral – mas não teria nada a ver com extraterrestres.

“A agência está trabalhando para confirmar se o objeto pode fazer parte de um veículo de lançamento espacial estrangeiro que apareceu na costa e está em contato com contrapartes globais que possam fornecer informações sobre o objeto”, informou em comunicado. “Como a origem do objeto é desconhecida, a comunidade deve evitar manuseá-lo ou tentar movê-lo”, acrescentou.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.

The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.

[More in comments] pic.twitter.com/41cRuhwzZk

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 17, 2023