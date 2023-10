Polícia da moralidade no Irã é acusada de espancar e deixar menina em coma

Nesta quarta-feira, 4, ativistas acusaram a chamada polícia da moralidade do Irã, que fiscaliza, entre outras coisas, o uso do véu islâmico hijab, de espancar a jovem Armita Geravand, de 16 anos, até deixá-la em coma no metrô de Teerã, no último domingo 1. A agressão teria sido motivada porque ela não estava usando o lenço muçulmano que cobre os cabelos, obrigatório para mulheres no país.

As autoridades negaram as acusações e divulgaram algumas imagens das câmeras da estação de metrô, que mostram apenas os momentos do embarque e desembarque da moça. Ela entrou na cabine sem o lenço na cabeça e saiu desacordada, nos braços de outros passageiros.

🧵A young Iranian girl’s life hangs in the balance after a horrific incident on the metro in Tehran. Armita Geravand, 16, was taken to a hospital in a coma amid allegations she was pushed by a mandatory hijab enforcer.

Per CCTV footage, she fell immediately after boarding⬇️ pic.twitter.com/E18E7TKGEN

— Sina Toossi سینا طوسی (@SinaToossi) October 4, 2023