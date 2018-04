Plano de modernização: Arábia Saudita investe em entretenimento e turismo

Um dos países mais fechados do planeta e com estrita lei islâmica, a Arábia Saudita divulgou hoje planos concretos para começar a se abrir para o mundo. Como parte do plano de modernização conduzido pelo príncipe Mohammed bin Salman, a Arábia Saudita está investindo na introdução de novas formas de lazer e entretenimento, bem como –ineditamente– no turismo no país.

O ambicioso plano Vision 2030, lançado pelo príncipe herdeiro há dois anos, tem como objetivo reformar a economia saudita, de forma a reduzir a dependência do país em relação ao petróleo, e desenvolver outros setores públicos, como saúde, educação, infraestrutura, entretenimento e turismo.

Segundo a revista Fortune, a Arábia Saudita pretende investir 64 bilhões de dólares em sua ainda incipiente setor de entretenimento.

O país já estabeleceu a Autoridade Geral de Entretenimento, um órgão do governo com poderes para atender à enorme demanda do reino saudita, com 32 milhões de habitantes e receptora de milhões de muçulmanos que visitam o país em peregrinação anualmente.

A construção de uma ópera na capital Riad já está em andamento e o país planeja sediar 5.000 eventos de entretenimento somente neste ano, segundo afirmou uma fonte da Autoridade Geral de Entretenimento à emissora BBC. Os artistas que irão se apresentar no reino incluem a banda pop americana Maroon 5 e o Cirque du Soleil.

“No passado, os investidores saíam do reino para produzir seu trabalho e depois o exibiam na Arábia Saudita”, disse Ahmed bin Aqeel al-Khatib, chefe da Autoridade de Entretenimento Geral. “Hoje, a mudança vai acontecer e tudo relacionado ao entretenimento será feito aqui. Se Deus quiser, veremos uma mudança real até 2020.”

Como parte de sua turnê pelos Estados Unidos, o príncipe Mohammed bin Salman se encontrou em sua residência em Los Angeles com Robert Allen Iger, presidente e CEO da Walt Disney Company, na última terça-feira.

Os dois discutiram uma potencial cooperação nas áreas de entretenimento, cultura e cinema. A reunião também contou com a presença do príncipe Khaled bin Salman, embaixador da Arábia Saudita em Washington, bem como outros membros da delegação oficial saudita.

O príncipe herdeiro se reuniu ainda com um grupo de empresários da área de entretenimento e da imprensa dos Estados Unidos e discutiu outras formas de cooperação, assim como as mais recentes tecnologias do setor.

Turismo

As autoridades de Riad também anunciaram planos para desenvolver a indústria do turismo e revelaram uma iniciativa para renovar as diretrizes de emissão de vistos, visando abrir o país para visitantes de todo o mundo.

Será a primeira vez que a Arábia Saudita emitirá vistos especificamente para o turismo, embora estrangeiros tenham sido autorizados a entrar no país para visitas religiosas, de negócios e pessoais no passado.

Como parte da tentativa de diversificar sua economia, o príncipe herdeiro também divulgou no ano passado planos para a construção de uma zona econômica independente de 500 bilhões de dólares, que incluiria um centro turístico no qual homens e mulheres poderão se misturar livremente.

Em setembro passado, o governo anunciou que finalmente daria às mulheres o direito de dirigir. Neste ano, as mulheres tiveram permissão para assistir a eventos esportivos em estádios pela primeira vez e o governo revogou sua proibição às salas de cinema.