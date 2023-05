Pink Floyd: Polícia alemã investiga Roger Waters por usar uniforme nazista

Depois que o cantor de Pink Floyd, Roger Waters, usou um uniforme de estilo nazista em shows recentes em Berlim, a polícia da Alemanha iniciou, nesta sexta-feira, 26, uma investigação criminal contra o cofundador da banda.

Na última apresentação, Waters apareceu no palco interpretando o personagem Pink, da ópera rock The Wall, durante a música “In the Flesh”. Ele vestia um sobretudo de couro preto e uma braçadeira vermelha, com um desenho de dois martelos cruzados em vez de uma suástica.

Algumas imagens nas redes sociais mostraram Waters imitando uma metralhadora, usando a fantasia que lembra o uniforme nazista.

Great news! Berlin police have launched a criminal investigation into Roger Waters following his concert in which he dressed like a Nazi SS officer holding a gun and denigrated the murder of Anne Frank. Shockingly @AMCTheatres is promoting Waters currently. pic.twitter.com/6AlIHMmbR2 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) May 25, 2023

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Martin Halweg, porta-voz da polícia de Berlim, disse que o uso das roupas polêmicas pelo vocalista do Pink Floyd pode “chancelar, glorificar ou justificar” o regime de Adolf Hitler, violando a dignidade das vítimas do nazismo e “perturbando a paz pública”.

A exibição de símbolos nazistas, como a suástica ou a insígnia da SS, é ilegal na Alemanha, a não ser que tenha fins educacionais ou seja feito em contextos artísticos.

Além disso, o conceito jurídico de “incitação do povo”, frequentemente aplicado a julgamentos relacionados ao negacionismo do Holocausto na Alemanha, torna ilegal o atentado à dignidade humana de “grupos nacionais, raciais, religiosos ou de um grupo definido por suas origens étnicas”.

Em 1990, o Waters e a banda alemã Scorpions performaram “In the Flesh” ao lado do recém-derrubado Muro de Berlim. Na época, o cantor usava um uniforme militar parecido com o do ditador chileno Augusto Pinochet.

Já em sua turnê “The Wall Live”, de 2010 a 2013, que incluiu nove shows na Alemanha, Waters usou um traje semelhante ao estilo nazista.

Como parte da investigação, a polícia de Berlim vai analisar as imagens de performances anteriores para avaliar se o figurino havia sido trocado.

Nos últimos dias, as autoridades israelenses também criticaram Waters, que apoia o movimento BDS (Boicote, Desinvestimento, Sanções) contra Israel, por suposto antissemitismo. O cantor rejeitou todas as acusações.

A polícia de Berlim está analisando evidências há aproximadamente três meses e entregará suas conclusões à promotoria estadual, que avaliará se o ato de Waters pode ser considerado uma incitação ao ódio.

Neste domingo, 28, Waters deve fazer um show em Frankfurt. Autoridades tentaram cancelar a apresentação, afirmando que ele é “um dos antissemitas mais conhecidos do mundo”.

O músico entrou com uma ação judicial contra a decisão, e, embora o tribunal administrativo de Frankfurt tenha permitido a realização do evento, ele reconheceu que alguns aspectos da performance eram “de mau gosto”.

