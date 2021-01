Pessoa mais idosa do mundo, japonesa completa 118 anos

Uma japonesa, reconhecida pelo Guinness World Records, o livro dos recordes, como a pessoa mais velha do mundo, completou 118 anos neste sábado, 2.

De acordo com a rede de TV NHK, Kane Tanaka reside na cidade de Fukuoka, no sudoeste do Japão, e nasceu em 2 de janeiro de 1903. Atualmente, ela mora em uma instituição para cuidados de idosos.

Tanaka praticamente não está tendo oportunidade de se encontrar com parentes devido à pandemia do coronavírus. Contudo, funcionários da instituição informam que ela passa bem, fazendo três refeições ao dia e se exercitando.

Ela gosta de comer chocolate, beber refrigerantes e de aritmética. Segundo os funcionários, ela quer continuar com saúde até os 120 anos.