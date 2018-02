Pesquisa mostra Putin com 71,4% das intenções de voto na Rússia

Uma pesquisa do Centro de Estudos da Opinião Pública (VtsIOM, na sigla em russo), indicou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, lidera a corrida para as eleições presidenciais deste ano, com 71,4% dos votos.

Em segundo lugar nas intenções de voto da pesquisa, aparece o candidato do Partido Comunista da Rússia, Pavel Grudinin, com 6,9%. O líder do ultranacionalista Partido Liberal Democrático da Rússia, Vladimir Zhirinovski, ocupa a terceira posição, com 5,7%, à frente da jornalista Ksenia Sobtchak (1,3%), a única mulher na disputa pela Presidência russa.

O apoio a Putin, que tenta obter seu quarto mandato à frente do Kremlin, aumentou 1,5% em comparação com uma pesquisa similar realizada na última semana do mês passado.

Os outros quatro candidatos, entre eles o líder de partido liberal Yabloko, Grigori Yavlinski, não conseguiram atingir o patamar de 1% de intenção de voto na pesquisa do VtsIOM. Segundo o centro, 79,3% dos consultados expressou sua intenção de comparecer às urnas em 18 de março.

O principal oponente de Putin, Alexei Navalny, foi impedido de se registrar na corrida por ter antecedentes criminais. O líder opositor afirma que suas condenações por fraude e desvios de fundos públicos são mentiras politicamente fabricadas para tirá-lo da disputa com Putin.

Como muitos outros órgãos do governo, o Comitê Eleitoral Central (CEC) da Rússia está sobre total controle de Putin e de seu partido, o Rússia Unida. Algumas decisões tomadas no passado já deixaram claro que falta transparência e neutralidade no órgão eleitoral russo.

“As ações do órgão fragilizam a oposição e garantem que só candidatos que não ameaçam a eleição do atual presidente tenham chance [de concorrer]”, diz o professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, Demetrius Pereira.

A pesquisa

O Centro de Estudos da Opinião Pública, responsável pela sondagem divulgada nesta quinta, é um dos mais antigos e importantes institutos de pesquisa mercadológica e sociológica da Rússia. É um organismo estatal, administrado pelo governo, que responde ao Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais.

O resultado desta nova pesquisa segue o padrão apresentado por outras do setor nas últimas semanas: Putin sempre na liderança, com mais de 60% dos votos. Porém, assim como a maior parte dos meios de comunicação, grande parte dos institutos de pesquisa é estatal, e os resultados apresentados podem não ser isentos de influência.

Segundo Pereira, diante de resultados positivos nas sondagens, a população tende a melhorar sua visão sobre Putin e, consequentemente, o atual presidente pode receber ainda mais votos. “Há diversas acusações de manipulação dos órgãos estatais e das eleições por parte do ocidente, especialmente vindas dos Estados Unidos e da Europa”, afirma.

O professor, contudo, ressalta que apesar da falta de oposição forte, Putin conquistou grande parte de seu apoio graças ao crescimento econômico da Rússia nos últimos anos. “O país passou por momentos muito tensos após o fim da União Soviética, chegou ao fundo do poço. Hoje é um país em ascensão e isso é visto com bons olhos”, afirma.

Entretanto, apesar do crescimento econômico, a Rússia continua sendo considerada “uma democracia em transição”, que ainda apresenta falhas em seu sistema.

(Com EFE)