Peru declara estado de emergência após erupção de vulcão Ubinas

O governo do Peru declarou nesta quarta-feira 5, estado de emergência de 60 dias para cidades que estão arredores do vulcão Ubinas, que registrou um aumento de explosões e emissão de cinzas nas últimas 24 horas. O decreto envolve todos os distritos da região de Moquegua, a 1.110 quilômetros ao sul de Lima.

O Ubinas é o vulcão mais ativo do Peru e fica a 5.672 metros acima do nível do mar. Segundo o Conselho de Ministros, a medida preventiva foi aprovada em uma reunião de gabinete com a presidente peruana, Dina Boluarte. Após declaração de emergência, o governo foi autorizado a tomar “medidas e ações excepcionais” para combater os riscos do vulcão.

El gobierno de Perú 🇵🇪 declara estado de emergencia en los distritos de Moquegua por peligro inminente ante el proceso eruptivo del volcán Ubinas. pic.twitter.com/zKE48rfdrd — Brenda Peña (@Bren_PenaBello) July 5, 2023

Até o momento, a emissão de cinzas afetou 10 municípios próximos. Agora, as equipes técnicas elaboram planos de contingência para reduzir os riscos e dar suporte a mais de 2 mil moradores em áreas afetadas.

As autoridades locais ainda não ordenaram que moradores deixem suas casas. No entanto, o Instituto Nacional de Defesa Civil já começou os preparativos de um abrigo que foi construído em 2019, última vez que o vulcão entrou em erupção e forçou a fuga de centenas de pessoas.

Além disso, a Superintendência Nacional de Serviços de Saneamento está monitorando os serviços de saneamento nas comunidades próximas ao vulcão Ubinas para apurar se há presença de cinzas dispersas pelo vento em nascentes de água não protegida, para assim identificar uma possível contaminação das fontes d’água.

A região sul afetada pelo Ubinas é uma grande produtora de cobre e abriga algumas das minas mais importantes do país. O Peru fica localizado dentro do “Círculo de Fogo do Pacífico”, uma área com alta incidência de terremotos e uma forte atividade vulcânica.

