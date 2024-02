Peru declara emergência sanitária por aumento de casos de dengue

O ministro da Saúde do Peru, Cesar Vásquez, declarou nesta segunda-feira, 26, estado de emergência sanitária em algumas regiões devido ao aumento de casos de dengue. O ministro explicou que a extensão da doença viral causada pelo mosquito aedes aegypti no país, com condições favoráveis a sua proliferação como chuvas fortes e uma onda de calor, já matou 28 pessoas.

Ao jornal peruano RPP, Vásquez informou que atualmente 24.9841 já foram contaminados pelo mosquito, um número preocupante que representa um amento de 95% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram registrados e 12.264 infecções e 18 mortes.

Um orçamento especial foi feito para ajudar na implementação de medidas de controle da dengue, como controle das larvas do mosquito, fumigação e formação de brigadas de saúde nas regiões afetadas, lembrou o ministro. Ele também aproveitou para recordar que será feita uma reunião para ajudar a coordenar as equipes do governo regional em busca de uma resposta mais eficaz a crise.

Há alguns dias atrás, Vásquez disse que a emergência sanitária só seria aplicada as regiões de Áncash, La Libertad, Ica e Piura. No entanto, nesta segunda, a lista de regiões em risco iminente de aumento das transmissões aumentou. Agora entraram na listagem Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes, Ucayali e Callao.

No Brasil, onde também há um avanço de transmissões, cerca de 762 mil casos de dengue foram registrados até sexta-feira, 23. O total de óbitos causados pela doença é de 150, como consta no Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde. Segundo o ministério, há previsão de que os casos de dengue cheguem a 4,2 milhões em 2024, índice que seria recorde no país.