Perfil virtual de atirador da Flórida tem conteúdo “perturbador”

O americano Nikolas Cruz, de 19 anos, é o principal suspeito pelo tiroteio em uma escola da Flórida que deixou 17 pessoas mortas nesta quarta-feira. Investigando o passado e as ações do atirador, a polícia tem encontrado uma série de postagens e comentários na internet com conteúdo “muito, muito perturbador”, segundo o xerife do condado de Broward, Scott Israel.

Em suas redes sociais, Cruz possui diversos conteúdos sobre armas e expressava vontade de atirar em pessoas e policiais. No Youtube, policiais encontraram comentários como “Eu quero atirar em pessoas com minha AR-15 (um rifle civil)” e “Eu vou matar policiais um dia, eles vão atrás de pessoas boas”.

No Instagram, ele postava fotos de diversas armas e dele mesmo portando facas. O perfil foi bloqueado após o tiroteio. Segundo o jornal The York Post, Cruz afirmava que tiroteio era uma “terapia grupal”. Ele utilizava uma camiseta preta para cobrir parte do rosto na maioria das fotos.

Alleged Florida shooter appeared to flaunt weapons on Instagram https://t.co/IrVwsGgBRU pic.twitter.com/PKrArFFgpt — New York Post (@nypost) February 15, 2018

O suspeito também possui um péssimo histórico escolar, já tendo sido expulso da Marjory Stoneman Douglas High School por razões disciplinares não especificadas. Segundo os colegas, ele era quieto e não aparentava ter amigos. Um colega que já havia feito um trabalho em grupo com o atirador, afirmou em entrevista à CNN, que ele gostava de contar sobre como havia sido expulso de duas outras escolas e expressava seu interesse em se juntar ao exército.

Nikolas Cruz vivia com uma família de amigos de sua mãe desde que esta faleceu em novembro em decorrência de uma pneumonia. O pai do rapaz morreu há alguns anos devido a um ataque no coração. A família não tem dado declarações à imprensa.

O advogado da família afirmou que todos estão colaborando com as investigações e se encontram muito abalados, já que o filho estudava na escola e conhecia diversas das vítimas de Cruz.

O tiroteio

O tiroteio aconteceu na quarta-feira à tarde (horário local), na Marjory Stoneman Douglas High School, uma escola de ensino médio na cidade de Parkland, condado de Broward, ao norte de Miami. Dezessete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Este se torou um dos dez tiroteios em massa mais mortíferos da história moderna dos Estados Unidos.

Segundo a CNN, os investigadores acreditam que o suspeito puxou o alarme de incêndio para atrair as pessoas para fora e obter um número de mortes mais alto. Após o massacre, ele teria fugido em meios aos estudantes assustados, mas foi capturado e levado sob custódia.

Junto a ele foi aprendida uma metralhadora AR-15 com diversos cartuchos de munição. O AR-15 é uma versão civil do rifle militar M-16, que pode ser obtida legalmente em diversos estados americanos.

Este é 13º tiroteio em massa a ocorrer em 2018 nos Estados Unidos, oito deles ocorreram em escolas do país.