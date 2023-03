Perdido por um mês na Amazônia, boliviano conta táticas de sobrevivência

Um boliviano que diz ter ficado perdido sozinho por um mês na Floresta Amazônica relembrou momentos tensos e, em entrevista a uma emissora local, disse ter comido insetos e larvas e até bebido a própria urina.

Jhonatan Acosta, de 30 anos, diz ter partido para uma viagem de caça com amigos, mas teria se perdido em 25 de janeiro, sendo encontrado só no último sábado, 25 de fevereiro.

A partir do conhecimento de técnicas de sobrevivência, Acosta comeu insetos e bebeu a água da chuva que coletava com as suas botas de borracha. No entanto, ele teria perdido 17 kg e, com o tempo limpo no passar dos dias, foi obrigado a beber a própria urina para evitar a desidratação extrema.

“Pedi chuva a Deus. Se não tivesse chovido, eu não teria sobrevivido”, disse Acosta em depoimento à rede de televisão boliviana Unitel na terça-feira.

Além disso, o sobrevivente alegou ter caminhado por 40 km em círculos, enquanto procurava por comunidades nativas, e torcido o tornozelo. Ele relatou também ter sido alvo de um porco selvagem e de uma onça durante o trajeto, de acordo com informações da CBS.

Resgatado por um grupo de buscas organizado por amigos e moradores, Acosta pode se tornar um dos mais longos sobreviventes solitários da floresta tropical, mas o caso não é isolado. O desaparecimento do israelense Yossi Ghinsberg na parte boliviana da Amazônia foi, inclusive, retratado no filme Jungle (Na Selva, em português), lançado em 2017. No ano passado, duas crianças, de sete e nove anos, foram encontradas desidratadas e desnutridas após terem passado 25 dias perdidas na floresta.