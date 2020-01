Parlamento russo aprova em primeiro turno reforma constitucional de Putin

Em uma votação relâmpago, com menos de duas horas de debates, o Parlamento russo aprovou nesta quinta-feira, 23, em primeiro turno as emendas constitucionais apresentadas pelo presidente, Vladimir Putin, que darão mais poder aos parlamentares. Os textos foram apoiados por 432 dos xxx deputados.

“Mostramos uma unidade poderosa”, comemorou o presidente do Parlamento, Vyacheslav Volodin. O projeto será submetido a mais dois turnos de votação. O segundo irá ocorrer em 11 de fevereiro. Não há perspectivas de desaprovação nessas etapas.

A proposta de emendas foi apresentada por Putin como medida “importante para o futuro desenvolvimento da Rússia”. O texto propõe transferir prerrogativas da Presidência para o Parlamento, como a escolha do primeiro-ministro e do gabinete pelo premiê. A rigor, deve fortalecer os poderes do primeiro-ministro, o cargo que o atual presidente russo deve assumir ao final de seu atual mandato.

Há mudanças adicionais. Juízes, legisladores e políticos em nível federal não poderão ter nacionalidade estrangeira ou autorização de residência em outro país. O texto também fortalece certos poderes do presidente, que poderá, por exemplo, recusar-se a assinar uma lei adotada por dois terços dos deputados.

Depois de passar pelos três turnos de votação, o texto deverá ser aprovado pelo Conselho da Federação, a Câmara Alta do Parlamento, e ratificado por Putin. Mas o Kremlin promete que um debate com a população será organizado, embora não detalhe que tipo de consulta será feita.

As emendas constitucionais de Putin para fortalecer o Parlamento causaram a renúncia do ex-primeiro-ministro Dmitri Medvedev junto de todo o gabinete de ministros na semana passada. O presidente nomeou Mikail Mishutin para o cargo de Medvedev e um novo gabinete. Mishutin é um burocrata da área tributária sem experiência política.

