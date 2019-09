Parlamento da Áustria rejeita acordo comercial entre UE e Mercosul

O Parlamento da Áustria aprovou, nesta quarta-feira 18, uma moção que obriga o governo do país a vetar no Conselho Europeu o acordo de livre-comércio entre União Europeia e Mercosul.

A proposta teve o apoio de todos os partidos parlamentares, com a exceção do liberal Neos, que apoia o acordo, embora reivindique algumas modificações.

O presidente do social-democrata SPÖ, Norbert Hofer, um dos que promoveram a moção, classificou o veto ao acordo como “um grande triunfo para os consumidores, o meio ambiente, a proteção dos animais e os direitos humanos”.

O partido conservador ÖVP, atualmente o de maior peso no Parlamento, apoiou surpreendentemente a proposta. E o ultranacionalista FPÖ, por meio de comunicado, disse que o acordo “já é passado” e que a Áustria não pode se ajoelhar diante dos interesses da indústria.

A Áustria realizará no próximo dia 29 eleições gerais antecipadas, que vão definir o novo governo e a nova composição do Parlamento. Desde junho, o país é comandado interinamente por um gabinete de especialistas após uma crise política que acabou com a coalizão entre conservadores e ultranacionalistas.

O novo governo será obrigado a aplicar este veto no Conselho Europeu, onde estão representados todos os integrantes da União Europeia e que precisaria ratificar o acordo, junto com o Parlamento Europeu e os países membros.

(Com EFE)