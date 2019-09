Parlamento britânico aprova nova prorrogação do Brexit

Os deputados britânicos aprovaram nesta quarta-feira, 4, projeto de lei que obriga o governo de Boris Johnson a solicitar um novo adiamento do Brexit para a União Europeia. O prazo programado vence em 31 de outubro. A decisão foi tomada em votação preliminar, que deve ser confirmada durante esta tarde.

O texto recebeu 329 votos a favor e 300 contra e trouxe um revés o primeiro-ministro Johnson, contrário a uma nova extensão do prazo, mesmo que não haja acordo com os europeus para uma saída gradual do Reino Unido. Novas derrotas são previstas para Boris Johnson no Parlamento britânico desde que, na terça-feira 3, a bancada conservadora perdeu sua maioria na Câmara dos Comuns com a deserção de 21 deputados.

Apesar da decisão do Parlamento, a União Europeia já havia se manifestado contra uma nova prorrogação do prazo do início do Brexit. A primeira data foi 29 de março passado. Os europeus haviam concordado, porém, com um prazo de 30 dias para Johnson apresentar uma nova proposta de acordo, que incluísse solução para a relação entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.