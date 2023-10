Paris está em alerta máximo por ameaças de bombas

A França decretou neste sábado, 14, alerta máximo para seus cidadãos e mobilizou 7 mil soldados para fortalecer a segurança da população em várias regiões do país, em função e ameaças de explosão de bombas em locais emblemáticos do país, como o Museu do Louvre e o Palácio de Versalhes.

O alerta total foi anunciado assim que as autoridades policiais receberam notícias sobre possíveis explosões nos locais. No Louvre, a ameaça de bomba foi enviada por escrito, avisando sobre o risco que os visitantes correriam ao permanecer no museu e a polícia francesa confirmou em seguida uma evacuação em Versalhes. Os prédios foram esvaziados e o que se viu foram populares correndo assustados. Além das ameaças de bombas, a polícia registrou um ataque a faca contra uma escola na sexta-feira, na cidade de Arras, no norte do país.

As ameaças de bombas na França ocorrem ao mesmo tempo da escalada da tensão no Oriente Médio, na guerra entre Israel e Hamas. O grupo extremista da Palestina que matou mais de uma centena de pessoas no último sábado em território do estado judeu, incluindo três brasileiros, após um ataque em uma festa de música eletrônica, nas proximidades de Gaza.