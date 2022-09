Para atrair jovens eleitores, Berlusconi abre conta no TikTok

O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, fez sua estreia no TikTok nesta sexta-feira, 2, em uma tentativa de atrair os jovens nas eleições nacionais deste mês, depois que o país reduziu a idade de voto.

Ele planeja um retorno ao parlamento no pleito antecipado de 25 de setembro, depois da renúncia do primeiro-ministro Mario Draghi, em julho, que mergulhou o país novamente em uma crise política.

Em vídeo postado na rede preferida dos adolescentes, Berlusconi, que já liderou o governo italiano três vezes, se apresentou aos jovens:

“Olá pessoal, aqui estou. Convido você ao meu canal oficial do TikTok para falar sobre os assuntos que são mais caros ao Forza Itália e a mim e que os preocupam de perto: falaremos e discutiremos seu futuro. Um País que pode lhe dar novas oportunidades e a chance de realizar seus sonhos. Até breve no TikTok!”

De acordo com as pesquisas mais recentes, a aliança entre o partido Forza Itália de Berlusconi, o Liga, de Matteo Salvini, e o Irmãos da Itália, de Giorgia Meloni, é favorita para ganhar a eleição.

A decisão do país de reduzir a idade mínima para eleitores votarem em senadores – de 25 para 18 anos – abriu o caminho para que 4 milhões de jovens adultos tenham o direito de escolher membros da alta câmara do legislativo. A presença do ex-premiê no TikTok é uma clara estratégia para conseguir popularidade com a nova geração de cidadãos italianos.

“Há 5 milhões de vocês nesta plataforma. 60% de vocês têm menos de 30 anos e sinto um pouco de inveja [por não ser mais jovem]”, disse Berlusconi no vídeo. Além disso, o ex-premiê afirmou que utilizaria a plataforma para demonstrar como ele transformaria a Itália “em um país que dá novas oportunidades e a chance de realizar seus sonhos”.

Em uma segunda postagem no TikTok, o líder da Forza Italia fez piadas sobre o Kremlin, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o Papa Francisco. Em menos de um dia, ele conseguiu alcançar mais de 350.000 seguidores.

No entanto, Berlusconi não é o único que busca popularidade entre a nova geração. Na quinta-feira 1, Matteo Renzi, outro ex-premiê italiano e líder do partido liberal Itália Viva, divulgou seu primeiro vídeo.

Renzi chegou a um acordo com o líder centrista, Carlo Calenda, para aliar seus dois pequenos partidos antes das eleições gerais. Contudo, a decisão fraturou a coalizão da centro-esquerda no país, o que pode facilitar que a extrema-direita vença a eleição.