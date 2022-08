Partido de centro-esquerda da Itália promete ‘dotes’ a adolescentes

O Partido Democrático, de centro-esquerda, da Itália anunciou que irá oferecer aos adolescentes um “dote” no valor de 10.000 euros assim que eles completarem 18 anos, consideravelmente a proposta mais atraente do programa de governo divulgado nesta sexta-feira, 19.

O manifesto contém grandes promessas, como oferecer aos trabalhadores o equivalente a um mês extra de salário a cada ano e a construção de 500.000 casas em um programa de habitação social. O objetivo do partido é conseguir o máximo de votos possíveis para evitar uma possível vitória da direita nas eleições de 25 de setembro.

“Os jovens são o motor do futuro da Itália”, publicou no Twitter o líder do partido, Enrico Letta, juntamente com uma lista de promessas destinadas a atrair jovens eleitores.

De acordo com ele, o objetivo do dote é ajudar o público mais novo a financiar uma educação adicional, pagar por acomodação ou servir como um auxílio para iniciar uma nova carreira em um país onde a maioria dos benefícios são voltados para a população idosa.

O partido propôs também uma garantia estatal sobre hipotecas para compradores de casas pela primeira vez, além de uma contribuição de dois mil euros para estudantes pagarem seu aluguel e uma redução na idade de voto de 18 para 16 anos.

O Partido Democrático está com 23% das intenções de votos, logo atrás do Irmãos da Itália (Fratelli d’Italia, ou FdI), partido de direita da neofascista mais cotada a assumir o governo italiano, Giorgia Meloni, que domina a coalizão conservadora que tem nomes como Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Apesar das propostas atraentes da oposição, os candidatos de direita apresentam ampla vantagem para vencer as eleições devido à sua união, uma vez que as siglas de centro e de esquerda têm dificuldades para construir coalizões. Isso reduz suas chances nas urnas italianas, onde a política se pulveriza em mais de 100 partidos políticos.

Uma pesquisa realizada na última semana apontou que a direita italiana caminha a passos largos para conquistar a maioria da vagas tanto na Câmara quanto no Senado.

Enquanto os planos da direita têm como foco o corte de impostos e a restrição à imigração, a esquerda se concentra em aumentar os benefícios sociais e os direitos civis da população. Uma das principais ideias consiste em aumentar os salários líquidos em valores correspondentes a um mês extra, que seria financiado pelo Estado pagando contribuições previdenciárias cobradas dos trabalhadores.

Em termos de direitos civis, o programa promete facilitar aos filhos de imigrantes a obtenção da cidadania italiana e aprovar uma lei que endureça as penas por violência ou discriminação contra a comunidade LGBT+. Além disso, o partido pretende substituir as chamadas “uniões civis” para casais do mesmo sexo por um certificado de matrimônio, para dar os mesmos direitos que casamentos realizados entre pessoas de sexos diferentes.

