Papa Francisco ficará internado por mais alguns dias, diz Vaticano

O Vaticano informou nesta segunda-feira, 12, que o papa Francisco continuará hospitalizado na Policlínica Gemelli de Roma por mais alguns dias. De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Sé, o pontífice precisará de mais dias para “otimizar melhor a terapia médica e de reabilitação”.

Francisco, de 84 anos, foi internado no último dia 4 para retirada de metade do cólon e previsões iniciais apontavam para uma alta em cerca de sete dias. Ao longo da semana, no entanto, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou que mais dias seriam necessários e que a recuperação está ocorrendo da melhor maneira possível.

No último domingo, 12, o papa realizou o Angelus da varanda de uma das suítes do hospital. Essa foi a primeira vez que Francisco rezou a tradicional bênção de domingo fora do Vaticano, exceto quando estava viajando.

Aparentando estar bem, o pontífice permaneceu na varanda do hospital por cerca de 10 minutos e recebeu a companhia de jovens pacientes da ala de oncologia. Ele aproveitou a oportunidade para destacar a importância dos sistemas públicos de saúde.

“Este bem precioso não deve se perder, deve ser mantido e todos devem se comprometer com ele. Porque todos precisam”, disse.

Depois da celebração, ele falou ainda com pacientes e profissionais da saúde de seu andar antes de rezar a Santa Missa na capela da policlínica, no final da tarde. Francisco aproveitou o domingo para falar com pessoas próximas das seleções da Argentina e Itália, que foram campeãs no último final de semana, destacando a importância do esporte e seus valores.