Papa Francisco diz que Igreja fracassou no combate aos abusos sexuais

O papa Francisco afirmou neste sábado, em Dublin, que a Igreja Católica fracassou ao não ter enfrentado de modo adequado os “crimes ignóbeis” do clero da Irlanda e declarou se sentir constrangido por isso. “O fracasso das autoridades eclesiásticas, bispos, religiosos superiores, sacerdotes e outros, para tratar adequadamente estes crimes repugnantes provoca indignação e continua a causar sofrimento e constrangimento à comunidade católica. Eu mesmo compartilho esses sentimentos”, disse o papa.

“Eu não posso deixar de reconhecer o grave escândalo causado na Irlanda pelos abusos de menores por parte de membros da Igreja encarregados de protegê-los e educá-los. Espero que a gravidade dos escândalos, que revelaram as falhas de muitos, sirva para enfatizar a importância da proteção dos menores e dos adultos vulneráveis ​​por toda a sociedade”, acrescentou.

No mesmo encontro, o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, pediu ao papa que use sua “posição e influência” para tentar “fazer justiça” às vítimas dos abusos cometidos por membros do clero no mundo inteiro. “As feridas ainda estão abertas e há muito a ser feito para que as vítimas e sobreviventes obtenham justiça, verdade e cura. Santo Padre, peço que use sua posição e influência para conseguir este feito aqui na Irlanda e em todo o mundo”, apelou Varadkar ao lado do papa.

A Irlanda tem um dos piores históricos de abuso no mundo. Desde 2002, mais de 14.500 pessoas se declararam vítimas de abusos sexuais cometidos por padres no país em investigações conduzidas pelo governo. A Igreja também enfrenta acusações de abuso sexual e acobertamento nos Estados Unidos, Chile, Austrália e França.

O sumo pontífice, que realiza esta viagem oficial à Irlanda 39 anos depois da passagem de João Paulo II, pediu à população irlandesa que mantenha a fé. “Rezo para que a Irlanda, enquanto ouve a polifonia da discussão sócio-política contemporânea, não esqueça as vibrantes melodias da mensagem cristã que a sustentaram no passado e que podem continuar a fazê-lo”, disse ele. “A família é o que une a sociedade. Seu bem não deve ser visto como garantido, mas deve ser promovido e protegido com todos os meios apropriados”, disse Francisco.

O papa foi recebido na pista do Aeroporto Internacional de Dublin por uma pequena delegação oficial composta principalmente por clérigos, mas não por uma multidão como seria de costume, especialmente em um país católico.

(Com AFP e Estadão Conteúdo)