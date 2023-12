Papa Francisco critica “futilidade da guerra” em Missa do Galo

Na tradicional Missa do Galo, celebrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, na véspera de Natal, o papa Francisco falou sobre a Guerra e mencionou a cidade em que Jesus nasceu, que teve as festividades canceladas por causa do conflito entre Israel e o Hamas.

“Nosso coração, esta noite, está em Belém, onde o Príncipe da Paz continua sendo rejeitado pela lógica perdedora da guerra, com o rugido das armas que hoje também impedem que Ele encontre abrigo no mundo”, afirmou o pontífice. “[Jesus] não combate as injustiças do alto e com força, mas debaixo e com amor; não irrompe com um poder sem limites, mas desce até os nossos limites”, completou.

Embora não tenha mencionado nem Israel nem Gaza de forma explícita na Missa do Galo, ele falou sobre os horrores da guerra mais cedo, ao meio-dia, na oração Angelus. “Pensemos na Palestina, em Israel e na Ucrânia”, disse, em referência “aos irmãos e irmãs que sofrem com a guerra”. O papa Francisco vem denunciando, de forma constante, a morte de civis no conflito.

A missa foi celebrada, em italiano, para 6.500 fiéis presentes na Basílica, mas milhares acompanharam a transmissão em telões instalados do lado de fora. É a 11ª Missa do Galo do pontificado de Francisco.

Festividades canceladas em Belém

A cidade de Belém, na Cisjordânia, tem um papel especial para as religiões cristãs por ser considerada o berço de Jesus . Neste ano, no entanto, as festividades natalinas foram canceladas por conta do conflito entre Israel e o Hamas. A decisão foi tomada pelas autoridades locais como forma de solidariedade à população palestina em Gaza.

Tradicionalmente, a cidade fica repleta de turistas, que visitam o local de nascimento de Jesus, e recebe decorações e luzes. Segundo relatos dos poucos visitantes presentes, a Praça da Manjedoura, no centro de Belém, estava vazia, com exceção de patrulhas de soldados. O presépio foi substituído por uma imagem de Jesus envolto em uma mortalha branca, deitado sobre escombros, uma homenagem às crianças mortas no conflito.

