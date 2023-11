Não há vencedores na guerra, diz papa Francisco

Em visita a um cemitério romano de combatentes da Segunda Guerra nesta quinta-feira, 2, Dia de Finados, o papa Francisco repudiou conflitos ao redor do globo e apelou mais uma vez por um cessar-fogo e pela criação de corredores humanitários em Gaza.

“As guerras são sempre uma derrota, sempre. Nunca há uma vitória total. Um lado vence o outro, mas por trás disso há sempre uma derrota no preço que deve ser pago”, disse o pontífice durante uma homilia improvisada para cerca de 300 pessoas.

Francisco ainda pregou a criação de dois Estados como solução para a paz no Oriente Médio, reconheceu o direito de defesa de Israel e condenou o crescimento do antissemitismo no mundo.

+ Entre Maradona e Messi, o papa Francisco escolhe Pelé

Continua após a publicidade

O lugar escolhido para tradicional celebração católica deste ano abriga os restos mortais de 425 soldados ingleses que lutaram contra o fascismo na Itália.

“Na entrada eu estava olhando as idades dos caídos, principalmente entre 20 e 30 anos. Vidas truncadas, vidas sem futuro”, refletiu o papa, e acrescentou “A mesma coisa está acontecendo hoje. Tantas pessoas, jovens e não tão jovens, nas guerras do mundo, mesmo aquelas mais próximas de nós, na Europa e fora dela… tantos mortos”.