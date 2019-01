Papa faz alerta a novos governantes e critica ‘proliferação das armas’

Por Daniel Weterman

São Paulo – Com alertas a novos governantes, o papa Francisco afirmou, em mensagem publicada no primeiro dia do ano, que a política pode tornar-se meio de destruição e criticou propostas de “proliferação descontrolada das armas” no mundo.

A mensagem do pontífice foi escrita no mês passado e publicada oficialmente nesta terça-feira, 1º, pelo Vaticano, dia em que Jair Bolsonaro tomou posse como presidente do Brasil. Na semana passada, Bolsonaro prometeu facilitar a posse de armas de fogo no País a cidadãos sem antecedentes criminais.

“Manter o outro sob ameaça significa reduzi-lo ao estado de objeto e negar a sua dignidade. Por esta razão, reiteramos que a escalada em termos de intimidação, bem como a proliferação descontrolada das armas são contrárias à moral e à busca duma verdadeira concórdia”, diz o papa na mensagem para o chamado Dia Mundial da Paz.

O papa não citou o nome de nenhum político ou país em sua declaração. “A política é um meio fundamental para construir a cidadania e as obras do homem, mas, quando aqueles que a exercem não a vivem como serviço à coletividade humana, pode tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até destruição”, declarou.

“A função e a responsabilidade política constituem um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir o seu país, proteger as pessoas que habitam nele e trabalhar para criar as condições dum futuro digno e justo”, escreveu o líder da Igreja Católica.